Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах в ряде областей.

На сегодня, 10 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

"Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы", - предупредили в Укргидрометцентре.

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Погода сегодня - прогноз на 10 августа

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. По данным Украинского гидрометцентра, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В большинстве западных областей ожидаются небольшие дожди и отдельные грозы. На остальной территории сохранится преимущественно сухая погода.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем составит 22-27°, в западных областях будет свежее, 19-24°. В южной и восточной частях воздух прогреется до 25-30°.

На Киевщине сегодня также будет преобладать переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем по области будет на уровне 22-27°, а в Киеве столбики термометров покажут комфортные 24-26°.

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