Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

На сегодня, 10 января, в Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, опасное метеорологическое явление ожидается по всей стране.

"10 января на дорогах Украины гололедица", - говорится в предупреждении. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северных и восточных областях местами пройдет небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

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Ветер будет северо-западный и западный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура днем 1-6° мороза, а на Закарпатье и местами в Крыму воздух прогреется до 0-2° тепла.

Изменение погоды в Украине - прогноз

В Украине 10 и 11 января ожидается потепление, но температура все равно будет в пределах отрицательных значений.

По данным Укргидрометцентра, во второй половине четверга и в пятницу, 11-12 января, придут новые атмосферные фронты, которые вызовут осадки в виде небольшого снега, а также очередное снижение температуры. Ожидается возвращение 20-градусных морозов, особенно по северным и северо-восточным областям.

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