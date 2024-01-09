Днем температура по всей стране повысится до -5°...0°.

В среду, 10 января, в Украине станет гораздо теплее. По всей стране днем температура поднимется до -5°...0°, ночные морозы тоже ослабнут. Ожидается сухая погода, лишь в Киевской области вероятен небольшой снег. Ветер чуть усилится, а дороги будут скользкими. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°, небольшой снег.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -12°, днем -4°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -4°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -11°, днем -5°.

В Тернополе 10 января ночью будет -12°, днем -5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -5°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -14°, днем -3°.

В Виннице завтра будет -11°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -6° днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -9°...-2°.

В Одессе 10 января - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

В Херсоне в среду ночью будет -11°, днем -2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -8°...-3°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -1°.

В этот день птицы подскажут, какой будет погода. Если снегирь запел, то будет метель. Сорока под стреху лезет - к метели. Воробьи дружно разчирикались - к оттепели. Вороны и галки зимой вьются в воздухе - перед снегом; садятся на снег - к оттепели; садятся на вершины деревьев - к морозу, на нижние ветки - к ветру.

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