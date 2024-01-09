Средняя за месяц температура в январе может быть выше нормы на 1,5-2 градуса.

Среднемесячная температура в Украине в январе может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы, прогнозируют синоптики. Об этом на брифинге сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

"По предварительным прогнозам в дальнейшем, во второй декаде января, ожидается классическая зимняя погода. В принципе, для января нынешняя погода в Украине есть как раз в пределах климатических норм. Но, по расчетам наших специалистов, еще в начале января было спрогнозировано, что скорее всего, учитывая глобальные процессы, январь, его среднемесячная температура для Украины может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. И хотя мы сейчас видим морозы, но компенсация может быть во второй половине января", - отметила Птуха.

Что касается циклона, который затронул Украину в эти дни, она сообщила, что сейчас он отошел.

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"Была непогода. Особенно она задела у нас по осадкам и по опасным явлениям южные области Украины и центральные. За счет влияния циклона, который был над Черным морем, кое-где в южных - Кировоградской, также Днепропетровской областях образовался гололед на проводах и веточках. Это одно из опасных явлений. И кое-где по Кировоградской и Днепропетровской областях его значения достигали по 23-25 мм даже. Это максимально, что было зафиксировано на наших метеостанциях. Также был сильный ветер", - рассказала Птуха.

Но, по ее информации, сегодня на территорию Украины начинает влиять поле повышенного давления, то есть антициклон.

"Соответственно погода уже более спокойная. Но у нас мороз. Наиболее интенсивный он был по северо-востоку - Черниговщина и Сумщина. Минувшая ночь была самой морозной, именно в северных районах этих областей температурные показатели достигли отметки 24-25 градусов мороза. Сейчас погода уже стабилизируется. Во-первых, уже будут несколько ослабевать морозы, потому что арктический воздух, который до нас дошел и сформировал такую погоду, уже несколько его влияние будет ослабевать. И уж таких низких значений несколько ближайших дней не ожидаем. Напротив среда и четверг – это повышение температуры, но в пределах отрицательных значений все равно. В ночные часы будет 7-12 градусов мороза практически по всем областям. Дневная температура на юге, в Крыму может приближаться к нулю", - отметила специалист.

Птуха отметил, что во второй половине четверга и в пятницу, 11-12 января, уже будут новые атмосферные фронты с севера, северо-запада и они вызовут дополнительные осадки, преимущественно в виде небольшого снега, а также очередное снижение температуры.

"По предварительным расчетам, мы надеемся, что они уже не будут так низки, как этой ночью. Но до 20 градусов мороза точно могут быть. Особенно по северным и северо-восточным областям. То есть ближайшие 10 суток температура практически по всей Украине будет в отрицательных значениях", - рассказала представитель Гидрометцентра.

Последствия непогоды в Украине

Прессофицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий сообщил, что в результате сильных порывов ветра и срабатывания автоматики обесточены по состоянию на сегодняшнее утро 1019 населенных пунктов в 8 областях. Больше всего обесточено в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

По его словам, в связи с гололедом и ветром вчера с 18:00 на территории областей вводилось ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов на 5 участках автодорог общего пользования государственного значения. По состоянию на сейчас осталось только одно ограничение - на участке дороги М-13 Кропивницкий-Платоново.

"У нас работал штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на авторогах государственного значения. Но с 8:00 сегодня, 9 января, работа штаба приостановлена в связи со стабилизацией ситуации. И дальше, согласно прогнозам и оперативной обстановке, эта работа может возобновиться", - отметил Хорунжий.

Он отдельно обратил внимание на росте количества пожаров в этом году из-за снижения температуры.

"В связи с морозными днями у нас с начала года увеличилось количество пожаров. Люди начали активно применять печное отопление, обогревательные приборы, камины и т.д. Мы зафиксировали в течение суток 153 пожара. Если взять 2023 год, то за эти сутки их было 132. и если с начала 2024 года у нас зафиксировано 934 пожара, в 2023 году в этот период было зафиксировано 838, то есть увеличение на 11,5%. С начала этого года на пожарах погибло 56 человек, в прошлом году – 41 человек, это плюс 36,6%", - констатировал представитель ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, известный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 8 января морозы в Украине усилятся, а мощная южная циклоническая система обусловит сложные погодные условия в центральных областях, на Прикарпатье, в восточной части и на юге.

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