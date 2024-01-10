Опасные метеорологические явления будут наблюдаться и по Киевской области.

На сегодня, 10 января, в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"10 января на дорогах гололедица. I уровень опасности", - говорится в предупреждении.

Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер будет западный, 7-12 м/с. Температура по области днем -1°...-6°, а в Киеве столбики термометров покажут -2°...-4°.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Потепление в Киеве - что говорят синоптики

С сегодняшнего дня в Киеве ожидается потепление. В целом, по данным синоптиков, на текущей неделе по Киевщине сохранится морозная погода, но сегодня в столице будет до -2°, а в четверг, 11 января, температура будет подниматься до "нуля". 10-11 января погоду поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Но это потепление будет кратковременным. С 11 января атмосферные фронты снова принесут в столицу осадки и похолодание. "Поэтому одевайтесь в соответствии с погодой и берегите себя", - советуют синоптики.

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