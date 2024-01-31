Прогноз погоды по Украине на 1 февраля.

Февраль в Украине начнется с повышения температуры и осадков. Дожди и мокрый снег 1 февраля ожидаются на западе страны. На остальной территории будет сухо и немного облачно. Ночью будет от -3° до +1°, а днем по всей стране воздух прогреется до +3°...+7°. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Тернополе 1 февраля ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, пасмурно, возможен мокрый снег.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +1° днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 1 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.

В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -3°...+5°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

Приметы погоды 1 февраля

Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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