Народный праздник 1 августа известен под названиями Макринин день, Мокрины.

Православная церковь 1 августа чтит память преподобной Макрины, монахини из Каппадокии.

В холодные года в день Макрины начинается ранний листопад, птицы окончательно перестают петь, а оводы и пчелы перестают жалить. Крестьяне к этому народному празднику заканчивают косить пшеницу и начинают уборку овса.

В народный праздник 1 августа очень опасались дождей и гроз. Если день оказывался непогожим, то любую работу откладывали и старались не работать на улице. Из дома выходили только для того, чтобы спрятать сено под крышу. По прогнозу 1 августа 2023 года в большинстве областей Украины ожидается дождь, поэтому работу на улице лучше отложить.

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Если же лето наоборот выдалось засушливым и дождей уже долго не было, то наши предки в эту дату тоже не работали, а вызывали осадки, чтобы они полили растения. Для этого женщины на поле собирали самые пышные колоски, шли к реке и пускали колоски по воде. Также во время обряда били ладонями по поверхности воды. Часто для обряда одну из женщин наряжали в Мокрину.

1 августа - удачный день для сбора грибов и приготовления консервации из них. Считается, что в праздник 1 августа грибы не прячутся от людей и их проще найти.

Рожденные люди 1 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня очень дисциплинированные и имеют хорошую силу воли. Они стойко справляются с любыми трудностями, но все же предпочитают комфортную и сытую жизнь. Такие люди всегда стремятся быть самыми лучшими. Второе место для них даже хуже полного поражения.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя работать в поле, в саду или на огороде, если погода испортилась.

В этот день нельзя быть грязными и неопрятным, ходить в несвежей одежде, держать дом в беспорядке.

Нельзя резать птицу и забивать домашний скот в этот день, а также ловить рыбу, иначе серьезно заболеете.

Не поднимайте с земли на улице потерянные вещи и деньги. Есть риск перенять на себя болезни и проблемы прошлого владельца вещи.

Приметы погоды 1 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода сегодня, такой она будет в течение следующих 6 недель.

На дубе уродило много желудей - к хорошему урожаю в этом году.

Если рыба плавает очень близко к поверхности воды, то купаться и набирать воду в водоеме не стоит - качество воды плохое.

Если 1 августа выдался теплый и солнечный день, то бабье лето будет затяжным, а осень - поздней.

Листья на деревьях начали желтеть снизу - к хорошему урожаю озимых культур.

Если уже несколько дней подряд идут дожди, то будет неурожай.

Гроза в этот день предвещает ненастный август и бедный урожай. Но если после грозы появилась радуга, то август будет погожим.

Если с утра муравьи прячутся в муравейник, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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