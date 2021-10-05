Температура упадет до -5°, объявлен I уровень опасности.

В ближайшее время в Украине ожидаются заморозки, которые коснутся почти всех регионов страны, кроме южных областей и Закарпатья.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, заморозки до -5° ожидаются ночью 6 и 7 октября.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что из-за снижения температуры в Украине объявили I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 5 октября ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +4°...+16°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет немного облачно, ночью +7°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.

В Одессе 5 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+9°, ливень.

В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°.

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Автор: Екатерина Лиманская