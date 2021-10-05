В ближайшее время в Украине ожидаются заморозки, которые коснутся почти всех регионов страны, кроме южных областей и Закарпатья.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как сообщается, заморозки до -5° ожидаются ночью 6 и 7 октября.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в предупреждении.
Отмечается, что из-за снижения температуры в Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 5 октября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +18°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.
В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.
В Тернополе 5 октября ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +16°.
В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
В Виннице сегодня будет +4°...+16°, ясно и безоблачно.
В Житомире во вторник будет ночью +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Черкассах будет немного облачно, ночью +7°, днем +16°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.
В Одессе 5 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.
В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+9°, ливень.
В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°.
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