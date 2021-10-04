Температура будет снижаться ближайшие несколько ночей.

В Украине на ближайшие дни объявили предупреждение из-за заморозков. По данным синоптиков, температура будет опускаться до -5°.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, во вторник, 5 октября ночью в северных и центральных областях ожидаются заморозки 0-5°. Из-за этого на завтра объявлен I уровень опасности, желтый.

Заморозки в Украине также ожидаются 6 и 7 октября. По прогнозам, в эти дни снижение температуры до 0-5° на поверхности почвы и местами в воздухе ожидается по всей стране, кроме Закарпатья и южных областей.

Читайте такжеДо конца недели в Украину нагрянет похолодание: прогноз на 7 дней (карта, видео)

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение всей недели практически по всей Украине будет сухая погода, лишь периодически будут набегать облака. Однако не обойдется без порывистого ветра и туманов.

По ее словам, ночи ожидаются холодными, с периодическими заморозками. Днем, по данным синоптика, максимально ожидается +12...+16 градусов.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская