5 октября в Украине установится по-осеннему теплая погода. Осадки возможны только в Крыму.

Во вторник, 5 октября, в Украине установится по-осеннему теплая погода. Теплее всего будет на юге и в западных областях, где столбики термометров подскочат до +17°...+23°. В этих же регионах ожидается преимущественно ясная и безоблачная погода. На остальной территории страны ожидается небольшая облачность, +14°...+18°. В Крыму - дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 5 октября ночью будет +5°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +4°...+16°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +4°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет немного облачно, ночью +7°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.

В Одессе 5 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +6°...+9°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°.

Народные приметы на 5 октября

5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно.

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Автор: Екатерина Лиманская