В Украине на 21 октября объявлен I уровень опасности.

На четверг, 21 октября, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, синоптики предупреждают о сильном ветре.

"21 октября ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Напомним, в Украине начинает повышаться температура. После долгого периода с холодными ночами и невысокой дневной температурой уже сегодня практически по всей стране столбики термометров поднимутся до +13°...+15°, а на юго-востоке до +16°...+19°. Только в северо-восточных областях сегодня все еще будет холодно, +8°...+11°.

Еще больше потеплеет в Украине в четверг, 21 октября. В этот день температура повысится уже по всей стране. На западе ожидается +16°...+21°, на севере - до +18°, в центральных областях +16°...+18°, на Востоке будет +15°...+17°, на юге и в Крыму до +17°.

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Автор: Екатерина Лиманская