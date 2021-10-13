Такое бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки, а теперь становится "элементом культуры" и для украинцев.

Украину накрыло огромным облаком смога. Зона грязного воздуха распространяется по всей стране.

Печальными наблюдениями на своей странице в Facebook поделился эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

По словам Попенко, облако смога является последствием не только ветра и погоды. Расширение зоны грязного воздуха также обусловлено сезонным началом отопительного сезона в сельской местности, сжиганием листьев, дров и угля.

"Уже завтра и послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - указал эксперт.

Читайте такжеГрязный воздух ухудшает течение коронавируса - ВОЗПо словам Попенко, облако смога является последствием выбросов вредных веществ в атмосферу. Эксперт уже несколько лет отслеживает эти процессы в Украине и уже заметил, что огромное облако смога стабильно появляется в нашей стране в начале и середине октября. Он с грустью указал, что такая ситуация уже стала "элементом нашей культуры".

"Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Киев снова попал в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом.

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Автор: Полина Кузенко