В ближайшие дни погода порадует украинцев осенним теплом. Повышение температуры затронет все уголки страны.

В Украине начинает повышаться температура. После долгого периода с холодными ночами и невысокой дневной температурой уже сегодня практически по всей стране столбики термометров поднимутся до +13°...+15°, а на юго-востоке до +16°...+19°. Лишь в северо-восточных областях сегодня все еще будет холодно, +8°...+11°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Еще больше потеплеет в Украине в четверг, 21 октября. В этот день температура повысится уже по всей стране. На Западе ожидается +16°...+21°, на Севере - до +18°, в центральных областях +16°...+18°, на Востоке будет +15°...+17°, на Юге и в Крыму до +17°.

В пятницу, 22 октября, погода в Украине все еще будет теплой, однако с запада начнет поступать холодный воздух и в некоторых областях столбики термометров опустятся до +12°...+14°. На остальной территории страны будет небольшая облачность, на юго-востоке - солнечно. Температура местами достигнет +20°.

К сожалению, потепление на этом и закончится. Уже в субботу, 23 октября, в западных, северных и местами центральных областях будет наблюдаться резкое снижение температуры до +9°...+13°. На Юге и Востоке также станет прохладно, возможны небольшие дожди.

Напомним, как сообщила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. По ее словам, самыми теплыми днями будут четверг и пятница. Дневные температуры составят +16... +18 градусов, на юге и юго-востоке даже до +20 градусов

"Бабьим летом эти дни назвать нельзя, потому что бабье лето – это длительный период теплой погоды, хотя бы 5-6 дней. Это просто кратковременное потепление", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская