Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров.

В Украине объявили предупреждение из-за опасности лесных пожаров. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 12-14 апреля в Украине, кроме Закарпатской, Волынской, Ровенской, Житомирской областей и Крыма, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. при наличии источников возгорания.

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Погода в Украине - прогноз на 12 апреля

Сегодня, по данным Погода УНИАН, в Украине станет немного свежее, летней жары не будет даже на юге. На юго-востоке даже вероятны дожди и местами грозы.

Столбики термометров на западе покажут +17°...+21° и только на Закарпатье воздух прогреется до +23°. В северной части сегодня будет около +19°, на востоке ожидаются комфортные +21°...+26°. В центральной части Украины столбики термометров снизятся до +20°...+23°, а на юге, как и на востоке, ожидается комфортное тепло от +21° до +25°.

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