Осадки ожидаются на юго-востоке страны.

Перед выходными, 12 апреля, погода в Украине изменится. Температура в большинстве областей снизится до +17°...+22°, лишь местами на юго-востоке будет +23°...+26°. Также на юго-востоке страны пройдут дожди, местами - с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +19°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 12 апреля ночью будет +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +7°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +8° днем +19°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+19°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°.

В Одессе 12 апреля - ясно и беоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +9°...+23°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +12°, днем +26°.

Приметы погоды 12 апреля

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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