На выходных Украину окутают туманы. Как отмечают синоптики, видимость будет ухудшаться уже сегодня, и вечером на западе страны начнут образовываться туманы.

На этих выходных - 13-14 ноября - Украину окутают туманы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"В Украину уже подползает ядро антициклона с высоким давлением внутри. Высокое давление обусловит прижимание воздуха к земле, а ночные прояснения приведут к интенсивному ночному выхолаживанию земной поверхности. Такой осенний процесс создаст завесу из густых туманов практически по всей Украине!"- говорится в сообщении.

На выходных ветер будет слабым и будет часто менять направление, поэтому туманы долго не будут рассеиваться. Наиболее густые туманы ожидаются в Карпатском регионе.

Читайте такжеТепло на юге и морозы на востоке: стало известно, какая погода ждет украинцев на выходных (карта)

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в долинах Карпат даже до 9° мороза, в то время как на высокогорье теплее: 0-5° тепла. Днем 5-10° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 13°.

Как отмечают синоптики, видимость будет ухудшаться уже сегодня, и вечером на западе страны начнут образовываться туманы. Зона туманов будет постепенно увеличиваться, и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока. Туманы продержатся всю ночь и утро, а в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областей останутся и на день.

"13 ноября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности - желтый)", - говорится в предупреждении.

На завтрашний вечер туманная зона сместится на восток, поэтому в воскресную ночь туманами будет окутано Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные антициклон обусловит в Украине сухую и умеренно прохладную погоду. Однако уже с понедельника, 15 ноября в большинстве областей Украины ожидается похолодание, а еще через несколько дней придут дожди и снег.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко