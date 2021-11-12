По словам синоптика Натальи Диденко, ухудшения погоды стоит ждать уже с понедельника, 15 ноября.

В ближайшие выходные антициклон обусловит в Украине сухую и умеренно прохладную погоду. Однако уже с понедельника, 15 ноября, в большинстве областей Украины ожидается похолодание, а еще через несколько дней придут дожди и снег.

Такой прогноз сделала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на выходных температура воздуха будет колебаться днем в пределах +4...+9 градусов, в южной части и в западных областях +6...+12 градусов.

"С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Подготовьтесь!"- предупредила синоптик и добавила, 19 ноября в большинстве наших областей пройдут дожди и снег.

Погода в Киеве

По данным Натальи Диденко, в Киеве в ближайшие выходные в течение дня ожидается +5...+8 градусов.

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А с понедельника в столицу прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

Осадков в Киеве 13-14 ноября не предвидится.

Напомним, по прогнозу, до конца текущей недели в Украине сохранится прохладная, но стабильная погода без осадков и сильных морозов. Однако с понедельника, 15 ноября, погода будет меняться.

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Автор: Екатерина Лиманская