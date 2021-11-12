Небольшие локальные дожди возможны лишь в воскресенье, 14 ноября.

На выходных, 13 и 14 ноября, в Украине ожидается едва заметное потепление. Ночные морозы до -4°...-6° ожидаются лишь на востоке страны, а вот в западных областях и в Крыму воздух днем будет прогреваться до +10°...+12. Небольшие дожди возможны лишь в воскресенье, 14 ноября, и то - локально.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем - до +8°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +10°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Виннице в субботу будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха +2°...+9°. В воскресенье температура будет +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +5°...+10°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем +8°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+6°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье температура составит -2°...+8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +3°...+12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +2°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -5°, днем +8°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +7°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью -6°, днем +7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -4°, днем +5°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем потеплеет до +9°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +2°...+10°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +2°...+8°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +10°. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+13°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +5°...+11°

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -2°...+7°.

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Автор: Екатерина Лиманская