Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря и окутал смог: небо стало оранжевым (фоторепортаж, видео)
Концентрация мелких твердых частиц в воздухе превысила норму в 160 раз.
Сегодня утром, 15 марта, столицу Китая, Пекин, накрыла песчаная буря.
Соответствующие видео опубликованы на YouTube.
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По сообщению Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, как передает Апостроф, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр. Данные показатели в 160 раз превышают максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.
PM 10 - это твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. С утра их концентрация в центральных районах города достигла 8 108 микрограмм на кубометр.
Вместе с тем, концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, являющихся основным источником смога, достигла 523 микрограмм на кубический метр при максимально допустимой норме ВОЗ 25 микрограмм/кубометр.
Вследствие бури на дорогах возникли пробки, видимость в городе не превышает километра. В Пекине объявлен желтый уровень опасности, жителям не рекомендуют выходить на улицу без крайней необходимости.
По прогнозам метеорологов, буря продлится до утра 16 марта. К тому же, она может распространиться дальше по стране.
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