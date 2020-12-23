На юг Украины пришла настоящая зима: на Херсонщине выпал первый снег (фоторепортаж, видео)

10:16, 23 декабря 2020
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Снежная зима наконец-то добралась до южных регионов.

На юге Украины наступила настоящая зима. В курортном Геническе в Херсонской области выпал первый снег. 

Фото заснеженного города опубликовал Типичный Херсон.

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Снег припорошил дороги и остался лежать на деревьях.

Гололедица в Украине

Сегодня днем, 23 декабря, в большинстве северных и центральных областей на дорогах гололедица.

Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности - желтый. 

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Елена Пилипчак

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