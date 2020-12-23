На юг Украины пришла настоящая зима: на Херсонщине выпал первый снег (фоторепортаж, видео)
Снежная зима наконец-то добралась до южных регионов.
На юге Украины наступила настоящая зима. В курортном Геническе в Херсонской области выпал первый снег.
Фото заснеженного города опубликовал Типичный Херсон.
Украину накроют сильные дожди и снег: прогноз погоды на сегодня (карта)
Снег припорошил дороги и остался лежать на деревьях.
Гололедица в Украине
Сегодня днем, 23 декабря, в большинстве северных и центральных областей на дорогах гололедица.
Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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