Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украине ожидается гололедица
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Сегодня днем, 23 декабря, в большинстве северных и центральных областей на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря: данные погоды УНИАН
В среду, 23 декабря, практически всю Украину накроют осадки. В западных регионах ожидаются дожди, которые местами усилятся до ливней, а в центральных и северных выпадет снег. Температура в течение дня будет колебаться в пределах -4°...+6°.
В Киеве сегодня ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
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