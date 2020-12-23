Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: в Украине ожидается гололедица

09:13, 23 декабря 2020
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Сегодня в Украине ожидается гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей
Сегодня в Украине ожидается гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей

Сегодня днем, 23 декабря, в большинстве северных и центральных областей на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности - желтый. 

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря: данные погоды УНИАН

В среду, 23 декабря, практически всю Украину накроют осадки. В западных регионах ожидаются дожди, которые местами усилятся до ливней, а в центральных и северных выпадет снег. Температура в течение дня будет колебаться в пределах -4°...+6°.

В Киеве сегодня ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

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Автор: Елена Пилипчак

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