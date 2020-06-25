Паводки на Прикарпатье: Зеленский рассказал, когда люди вернутся к нормальной жизни

Президент отметил, что Кабмин сегодня выделил около 700 миллионов гривень на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Президент признался, что поражен масштабами наводнения / УНИАН

Президент Владимир Зеленский, который в четверг вечером, 25 июня, прибыл в Ивано-Франковскую область, проинспектировал работу служб, занимающихся ликвидацией масштабных паводков.

О своих впечатлениях он рассказал во время эфира ток-шоу "Право на власть".

Президент признался, что поражен масштабами наводнения. При этом он высоко оценил работу всех спасательных служб и выразил надежду, что спустя несколько дней местным жителям удастся вернуться к привычной жизни.

"Я нахожусь сейчас в Ланчине на Франковщине. Действительно поражает масштаб этой трагедии и то, что мы видели с высоты вертолета, и тут видим, общаясь с людьми. Видим, что затопленный регион, разрушено более 8 тысяч зданий, затоплено около 10 тысяч га сельского хозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов", - рассказал Зеленский.

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Он напомнил, что в регионе уже восстановили движение по всем дорогам государственного значения. На месте сейчас работают специалисты ГСЧС, Нацгвардия, полиция, "Укравтодор". Глава государства отметил, что для полной ликвидации потребуется определенное время.

"Люди впечатлены работой всех наших служб. Это правда. И я хотел это увидеть и услышать от людей - и действительно это подтверждаю. Я думаю, что полностью нормальную жизнь в течение ближайших дней будет восстановлено", - высказался Зеленский.

Президент отметил, что Кабмин сегодня выделил около 700 миллионов гривень на восстановление разрушенной инфраструктуры, а люди, которые остались без домов, получат финансовую помощь.

"Что важно, прежде всего, восстановление не только зданий для людей. Потому что некоторые здания нельзя вернуть, скажем так, к жизни. Поэтому люди будут переселены и будет обязательно еще и финансовая помощь. Не хочу входить в детали - солярка нужна, резиновые лодки, сейчас для людей, и питание. Все это - питание, вода. Потому что затоплено почти все", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тысяч жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В четырех западных областях из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов.