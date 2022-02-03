Центральные штаты США страдают от сильных снегопадов, ледяного дождя и порывистого ветра.

На центральную часть США обрушился сильный зимний шторм, принеся с собой снегопады, ледяной дождь и порывистый ветер.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о шторме на обширной территории: от Техаса и Колорадо через Средний Запад до северного Нью-Йорка.

Как прогнозируют синоптики, в некоторых регионах может выпасть до 30 сантиметров осадков, а скорость ветра усилится до 64 км/ч.

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Из-за непогоды было отменено около 2400 рейсов.

Шторм также вынудил множество школ отменить занятия.

Как прогнозируют синоптики, в некоторых регионах температура упадет на 15-25 градусов ниже среднего.

Напомним, ранее на восточном побережье США разразилась сильнейшая за последние четыре года снежная буря.

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