В ночь на 28 января по Киевщине пройдет морозец: по данным Укргидрометцентра, температура по области упадет до минус 1-6°.
В столице следует ожидать около 1-3° мороза ночью. Однако днем станет немного теплее, говорится в новом прогнозе синоптиков.
Так, для Киевской области обещают от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве в течение 28 января ожидается около 0°.
Воскресенье окажется облачным, однако без существенных дождей и снега. Роза ветров будет северной, с порывами до 5-10 м/с. На дорогах следует быть осмотрительными, возможна гололедица.
Синоптики рассказали о погоде в феврале 2024 года
Согласно прогнозу синоптика Гидрометцентра Натальи Птухи, февраль 2024 года начнется для Украины незначительными морозами. Температура будет выше примерно на 1-1, 5 градуса по сравнению с январем, говорит специалист.
В то же время настоящее потепление "постучится" к украинцам уже во второй половине февраля, говорит Птуха.
Со своей стороны синоптик Наталка Диденко прогнозировала весеннее потепление на конец января. Солнца следует ждать от 31 января - 1 февраля, заявляла Диденко в прогнозе.