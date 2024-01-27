Ветер 28 января обещают северный, с порывами 5-10 метров в секунду.

В ночь на 28 января по Киевщине пройдет морозец: по данным Укргидрометцентра, температура по области упадет до минус 1-6°.

В столице следует ожидать около 1-3° мороза ночью. Однако днем станет немного теплее, говорится в новом прогнозе синоптиков.

Так, для Киевской области обещают от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве в течение 28 января ожидается около 0°.

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Воскресенье окажется облачным, однако без существенных дождей и снега. Роза ветров будет северной, с порывами до 5-10 м/с. На дорогах следует быть осмотрительными, возможна гололедица.

Синоптики рассказали о погоде в феврале 2024 года

Согласно прогнозу синоптика Гидрометцентра Натальи Птухи, февраль 2024 года начнется для Украины незначительными морозами. Температура будет выше примерно на 1-1, 5 градуса по сравнению с январем, говорит специалист.

В то же время настоящее потепление "постучится" к украинцам уже во второй половине февраля, говорит Птуха.

Со своей стороны синоптик Наталка Диденко прогнозировала весеннее потепление на конец января. Солнца следует ждать от 31 января - 1 февраля, заявляла Диденко в прогнозе.

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