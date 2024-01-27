Киевлян и гостей области вновь ожидает мокрота на улицах.

Сегодня в Киевской области погодные условия будут напоминать мокрый ноябрь: дороги будут усеяны мокрым снегом, хотя днем потеплеет до 2° тепла.

В течение дня ожидаются облачность с прояснениями. Местами возможна гололедица на дорогах, сообщает в своем утреннем прогнозе на 27 января Укргидрометцентр.

Ветер обещают северо-западный, со скоростью порывов до 7-12 м/с.

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"Температура от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве около 0°", - говорят синоптики.

По состоянию на 8: 45 градус термометра уже показывает 0° температуру воздуха с влажностью на уровне 94% и атмосферным давлением в 746 мм. рт. ст.

Синоптики говорят о наступлении весенней погоды - когда ее ждать

Между тем синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с начала следующей недели в Украине прекратятся обильные осадки и придет солнышко. Диденко утверждает, что с 29 января можно рассчитывать на значительное потепление. Хотя на этих выходных (27 и 28 число) в Украине все еще будет неприятно и облачно.

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