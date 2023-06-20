"Большую воду" не смог преодолеть и скоростной трамвай.

Сегодня украинскую столицу накрыл обильный ливень. На улице Борщаговской в результате сильных осадков образовалось "озеро" среди дороги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по улице не могут проехать авто, образовалась огромная пробка.

Кроме того, "большую воду" не смог преодолеть и скоростной трамвай, который ходит со станции Старовокзальная (маршруты №1 и №3 в сторону Борщаговки).

"Киевпастранс" в то же время информирует, что движение трамваев №1,3 задерживается из-за сложных погодных условий.

Патрульная полиция Киева пока не сообщает об организации объездного маршрута в связи с подтоплением.

Погода в Киеве - прогнозы

Как и прогнозировал Украинский гидрометцентр, сегодня днем столицу накрыл кратковременный дождь с грозой, вызванный воздействием атмосферного фронта. Накануне в Киеве и Киевской области был объявлен желтый уровень опасности.

В КМВА предупреждали, что порывы ветра в столице во время непогоды будут достигать 5-10 м/с, поэтому возможны падение деревьев и обрыв проводов.

Уже завтра, как свидетельствуют данные Погода УНИАН, киевлян ждет сухая и очень теплая погода. Ночью возможен дождь, а днем будет сухо.

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