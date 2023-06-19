Синоптики предупреждают о грозах в столице.

В Киеве и области объявили I уровень опасности из-за грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза .

Ветер прогнозируется северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью будет 16-18°, а днем воздух прогореется до 26-28°.

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Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 19 июня, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются грозы. В то же время в отдельных районах Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей прогнозируется град и шквалы ветра 15-20 м/с. Из-за непогоды в указанных областях объявлен и уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I уровень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

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