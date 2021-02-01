Погодный коллапс на Одесчине: из-за падения электроопор без света остаются 11 населенных пунктов
Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.
Сегодня, 1 февраля, в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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"Отключения связаны с падением опор линий электропередач, требующих более длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.
Ухудшение погодных условий в Украине
Сегодня, 1 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Так, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 см.
Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/сек.
На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности-желтый.
1 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах ожидается гололедица, днем значительный снег.
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