Погодный коллапс на Одесчине: из-за падения электроопор без света остаются 11 населенных пунктов

10:12, 1 февраля 2021
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Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.

Некоторые населенные пункты остаются без света / фото УНИАН
Некоторые населенные пункты остаются без света / фото УНИАН

Сегодня, 1 февраля, в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"Отключения связаны с падением опор линий электропередач, требующих более длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.

Ухудшение погодных условий в Украине

Сегодня, 1 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Так, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 см. 

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/сек.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности-желтый.

1 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах ожидается гололедица, днем значительный снег.

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Автор: Елена Пилипчак

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