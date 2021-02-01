Погода в Украине будет ухудшаться: февраль принесет снег с дождем, гололед и порывы ветра

Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 сантиметров.

Украину засыпает снегом / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 1 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 см.

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

1 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах ожидается гололедица, днем значительный снег.

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля: данные погоды УНИАН

В понедельник, 1 февраля, во многих областях Украины все еще продолжатся снегопады и дожди. Местами в западных областях выглянет солнце. Температура днем продержится на уровне от -5° до +15°.

В Киеве будет пасмурно, небольшой снег, температура воздуха ночью -10°, днем -2°.