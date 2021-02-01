Погода в Украине будет ухудшаться: февраль принесет снег с дождем, гололед и порывы ветра
Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 сантиметров.
Сегодня, 1 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Так, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег. Ожидаемый прирост снежного покрова 5-10 см.
Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.
На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
1 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах ожидается гололедица, днем значительный снег.
"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля: данные погоды УНИАН
В понедельник, 1 февраля, во многих областях Украины все еще продолжатся снегопады и дожди. Местами в западных областях выглянет солнце. Температура днем продержится на уровне от -5° до +15°.
В Киеве будет пасмурно, небольшой снег, температура воздуха ночью -10°, днем -2°.
- Винница-2°... -7°
- Днепр+8°... +4°
- Донецк+8°... +5°
- Житомир-1°... -10°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+1°... -5°
- Киев-2°... -10°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+9°... +5°
- Луцк-2°... -7°
- Львов0°... -4°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно-4°... -10°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-2°... -6°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -14°
- Черновцы-1°... -5°