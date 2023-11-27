Порвы ветра местами будут достигать 17-22 м/с.

На сегодня, 27 ноября, в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с. Также ожидаются метели.

По прогнозам, сегодня будет облачно. Днем ожидается умеренный снег, метели, снежные заносы, а на дорогах гололедица.

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Температура по области днем составит 0-5° мороза, а в Киеве столбики термометров покажут 2-4° мороза.

Непогода в Киеве - что известно

По данным Киевской городской госадминистрации, ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники.

В местах, где техника не может проехать, очистку осуществляют более 260 работников.

Как сообщается, за сутки дорожники уже потратили 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка.

Сейчас коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды. Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных и условий (ориентировочно до 10:00).

"Призываем водителей отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальщикам оперативно расчищать снег", - призвали власти горожан.

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