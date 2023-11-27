В понедельник, 27 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, однако осадков станет меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут -4°, днем температура повысится до -1°, а ближе к ночи вновь похолодает до -4°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью и небольшим снегом. Временами - вообще без осадков.
Ветер добавит ощущения холода, его скорость будет до 5 м/с, а скорость порывов достигнет 20 м/с. Атмосферное давление в течение дня резко повысится с 729 до 739 миллиметров ртутного столба.
Погода 27 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем -1°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.
В Тернополе 27 ноября ночью будет -4°, днем -2°, небольшая облачность, снег.
В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, возможен снег.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
В Виннице сегодня будет -6°...-15°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-1°, пасмурно, снег.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность, снег.
В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.
В Одессе 27 ноября - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +1°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°, снег.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, снег.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -1°...+1°, снег.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью +4°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +1°.