В столице в течение дня ожидается сильный ветер.

В понедельник, 27 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, однако осадков станет меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут -4°, днем температура повысится до -1°, а ближе к ночи вновь похолодает до -4°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью и небольшим снегом. Временами - вообще без осадков.

Ветер добавит ощущения холода, его скорость будет до 5 м/с, а скорость порывов достигнет 20 м/с. Атмосферное давление в течение дня резко повысится с 729 до 739 миллиметров ртутного столба.

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Погода 27 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.

В Тернополе 27 ноября ночью будет -4°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, возможен снег.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице сегодня будет -6°...-15°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-1°, пасмурно, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.

В Одессе 27 ноября - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +1°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°, снег.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -1°...+1°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью +4°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +1°.

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