Осадки продолжатся, однако уже не будут такими интенсивными.

Неделя в Украине начнется со стабилизации погоды. Сегодня, 27 ноября, осадков в Украине станет меньше, а ветер начнет ослабевать, однако температура снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -2°, снег.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем -1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°, снег.

В Тернополе 27 ноября ночью будет -4°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, возможен снег.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице сегодня будет -6°...-15°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5° днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-1°, пасмурно, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем -1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.

В Одессе 27 ноября - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +1°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°, снег.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -1°...+1°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью +4°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +1°.

Приметы погоды 27 ноября

Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай пшеницы. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью был иней, то днем снег не выпадет.

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