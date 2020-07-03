На Львовщине ураган повалил дерево на международную трассу (видео)

Пострадавших нет, но движение было временно ограничено.

Непогода добралась до Львовщины / скриншот видео

Непогода добралась Львовской области - там ураган повалил дерево прямо на международную трассу Киев-Чоп.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сильный ветер бросил дерево на проезжую часть, а ветки разбросало вокруг.

Инцидент произошел возле Стрыя. Это оживленная трасса и чудом никто не пострадал. Движение по дороге был возможно, но затруднено, образовалась тянучка.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях, порывистом ветре и граде во всей области и сегодня, 3 июля. Людей просят быть осторожными и, по возможности, не останавливать авто под деревьями.

Как сообщал УНИАН Погода, сегодня в Украине ожидается жара до +36°.