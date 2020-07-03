Погода на сегодня: в Украине ожидается жара до +36° (карта)
Самая жаркая погода будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 июля, в Украине практически без осадков, температура до +36°.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +34°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +21°, днем до +33°. В центре переменная облачность, температура ночью до +18°, днем до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +19°
- Днепр+34°... +20°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +17°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+34°... +17°
- Луганск+36°... +17°
- Луцк+25°... +18°
- Львов+24°... +16°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+33°... +20°
- Ровно+25°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+25°... +17°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+29°... +18°
- Черкассы+31°... +19°
- Чернигов+33°... +17°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:48 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:49
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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