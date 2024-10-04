Утром в сейсмическом районе Вранча произошло землетрясение на глубине более 100 километров.

Жители южных районов Одесской области почувствовали землетрясение, которое произошло в Румынии, граничащей с украинским Подунавьем. Об этом заявил Национальный научно-исследовательский институт физики Земли в Румынии.

В сообщении говорится, что 4 октября примерно в 06:19 (по румынскому времени) в сейсмическом районе Вранча произошло умеренное землетрясение магнитудой ML 4,2 на глубине 103,8 километра:

"Землетрясение произошло в 44 километрах к западу от Фокшаны, 58 километрах к северу от Бузеу, 69 километрах к востоку от Сфанту-Георге, 79 километрах к востоку от Брашова, 91 километре к северо-востоку от Плоешти".

В социальных сетях жители юга Одесской области, в частности Измаильского района, который граничит с Румынией, пишут, что утром почувствовали толчки.

Напомним, 16 сентября примерно в 17:42 в Одессе и Одесской области ощущались несколько толчков. На верхних этажах тряслась мебель, "звенела" посуда, по карнизам "ездили" шторы.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе. Информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

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