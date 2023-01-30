В понедельник, 30 января, в Украине станет немного теплее. Днем в большинстве областей будет "ноль" или небольшой "плюс", лишь местами в центре температура не поднимется выше -1°. На западе страны будет снежить. Также осадки ожидаются в Житомирской, Донецкой областях и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.
- В Тернополе 30 января ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°.
- В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -6°...-1°.
- В Одессе 30 января - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +2°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -7°..-1°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем 0°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -2°...+1°, мокрый снег.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
Приметы погоды на 30 января
30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Не верь теплу на Антона - морозно будет.