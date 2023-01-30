Сегодня часть Украины накроют осадки, а часть - солнечная и сухая погода.

В понедельник, 30 января, в Украине станет немного теплее. Днем в большинстве областей будет "ноль" или небольшой "плюс", лишь местами в центре температура не поднимется выше -1°. На западе страны будет снежить. Также осадки ожидаются в Житомирской, Донецкой областях и в Крыму. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 30 января ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха -6°...-1°.

В Одессе 30 января - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -7°..-1°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем 0°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -2°...+1°, мокрый снег.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

Приметы погоды на 30 января

30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Не верь теплу на Антона - морозно будет.

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