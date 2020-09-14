Ливни затопили американский Вашингтон (видео)
Пострадали также некоторые районы штатов Мэриленд и Вирджиния .
На прошлой неделе сильный ливень затопил Вашингтон в США.
В Бангладеш во время наводнений погибли более 200 человек
Так, над над Вашингтоном (округ Колумбия) и прилегающими к нему районами штатов Мэриленд и Вирджиния внезапно образовалась медленно движущаяся полоса ливней.
В некоторых районах выпало до 20 см осадков, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.
В результате оказались подтоплены улицы населенных пунктов и дороги. Помощь спасателей потребовалась десяткам автомобилистов.
Наводнения в мире
В китайской провинции Сычуань продолжаются сильные дожди, которые привели к эвакуации десятков тысяч жителей. Из-за непогоды были повреждены жилые строения, дороги заблокированы.
В результате проливных дождей и наводнений в Судане погиб 21 человек, еще 16 пострадали. В результате ливней и наводнений 4726 домов были разрушены, 4628 домов повреждены.
В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек. Среди жертв - 8-месячный ребенок.
- Винница+24°... +12°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +10°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+27°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+25°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°