Ливни затопили американский Вашингтон (видео)

Пострадали также некоторые районы штатов Мэриленд и Вирджиния .

Ливни затопили американский Вашингтон | twitter.com/dcfireems

На прошлой неделе сильный ливень затопил Вашингтон в США.

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Так, над над Вашингтоном (округ Колумбия) и прилегающими к нему районами штатов Мэриленд и Вирджиния внезапно образовалась медленно движущаяся полоса ливней.

В некоторых районах выпало до 20 см осадков, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.

В результате оказались подтоплены улицы населенных пунктов и дороги. Помощь спасателей потребовалась десяткам автомобилистов.

Наводнения в мире

В китайской провинции Сычуань продолжаются сильные дожди, которые привели к эвакуации десятков тысяч жителей. Из-за непогоды были повреждены жилые строения, дороги заблокированы.

В результате проливных дождей и наводнений в Судане погиб 21 человек, еще 16 пострадали. В результате ливней и наводнений 4726 домов были разрушены, 4628 домов повреждены.

В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек. Среди жертв - 8-месячный ребенок.