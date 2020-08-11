Жертвами наводнений на греческом острове Эвбея стали восемь человек

12:57, 11 августа 2020
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В течение 8-9 августа на острове Эвбея выпало 80% годовой нормы осадков.

Наводнение в Греции / REUTERS
Наводнение в Греции / REUTERS

В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек. 

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Среди жертв - 8-месячный ребенок, сообщает Euronews

Из-за сильных ливней из берегов на острове вышли несколько рек. В течение 8-9 августа здесь выпало 80% годовой нормы осадков.

Наводнением разрушено более 3000 жилых домов, улицы заполнены мусором, перевернутыми машинами и контейнерами.

Ранее сообщалось, что в Греции в результате шторма Талия затопило остров. Жертвами непогоды стали уже 5 человек.

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Теги: #наводнение в Греции
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