Жертвами наводнений на греческом острове Эвбея стали восемь человек
В течение 8-9 августа на острове Эвбея выпало 80% годовой нормы осадков.
В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек.
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Среди жертв - 8-месячный ребенок, сообщает Euronews.
Из-за сильных ливней из берегов на острове вышли несколько рек. В течение 8-9 августа здесь выпало 80% годовой нормы осадков.
Наводнением разрушено более 3000 жилых домов, улицы заполнены мусором, перевернутыми машинами и контейнерами.
Ранее сообщалось, что в Греции в результате шторма Талия затопило остров. Жертвами непогоды стали уже 5 человек.
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