Жертвами наводнений в Судане стали более 20 человек

14:31, 12 августа 2020
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От стихии больше всего пострадали штаты Хартум, Гедареф и Кассала.

Жертвами наводнений в Судане стали более 20 человек  / twitter.com/UNOCHA_Sudan
Жертвами наводнений в Судане стали более 20 человек  / twitter.com/UNOCHA_Sudan

В результате проливных дождей и наводнений в Судане погиб 21 человек, еще 16 пострадали. 

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В результате ливней и наводнений 4726 домов были разрушены, 4628 домов повреждены, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

От стихии наиболее пострадали районы восточного побережья реки Нил в штате Хартум, а также штаты Гедареф и Кассала.

Ранее сообщалось, что на Среднем Западе США пронесся сильный шторм. В штатах Айова, Иллинойс и Индиана сильный ветер (были сообщения и о торнадо) с дождем оставили более миллиона домов и предприятий без света. 

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Теги: #наводнение
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