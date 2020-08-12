От стихии больше всего пострадали штаты Хартум, Гедареф и Кассала.

Жертвами наводнений в Судане стали более 20 человек / twitter.com/UNOCHA_Sudan

В результате проливных дождей и наводнений в Судане погиб 21 человек, еще 16 пострадали.

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В результате ливней и наводнений 4726 домов были разрушены, 4628 домов повреждены, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

От стихии наиболее пострадали районы восточного побережья реки Нил в штате Хартум, а также штаты Гедареф и Кассала.

Ранее сообщалось, что на Среднем Западе США пронесся сильный шторм. В штатах Айова, Иллинойс и Индиана сильный ветер (были сообщения и о торнадо) с дождем оставили более миллиона домов и предприятий без света.