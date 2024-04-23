В столице будет дождь и усилится ветер.

В среду, 24 апреля, в киеве ожидается резкое изменение погоды. В столице стане пасмурно, пройдет дождь и усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет около +9°, а днем температура максимально повысится до +12°...+13°. Ожидается пасмурная погода, небо затянет тучами. В течение дня в Киеве будет дождить, временами дождь будет сильным.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление резко снизится с 747 ночью до 738 миллиметров ртутного столба днем.

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Погода 24 апреля - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +12°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, ливень.

В Тернополе 24 апреля ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +8°, днем +18°, небольшой дождь, гроза.

В Виннице завтра будет +8°...+18°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+11°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+17°, сильный дождь.

В Одессе 24 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +14°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +7°, днем +20°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +19°.

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