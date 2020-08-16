В Бангладеш во время наводнений погибли более 200 человек

Также из-за наводнений 850 тысяч человек были вынуждены переселиться, 47 тысяч человек заразились разными вирусами.

Наводнения в Бангладеш вызваны муссонными дождями / REUTERS

В Бангладеш 217 людей погибли во время наводнений, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает агентство Анадолу.

Из-за наводнений 850 тысяч человек были вынуждены переселиться, 47 тысяч человек заразились разными вирусами из-за загрязнения воды. Около 2 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и укрытии.

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Между тем Евросоюз сообщил о выделении 1,94 млн долларов в помощь Бангладеш.

В заявлении из Офиса ООН по координации гуманитарной помощи сообщили о начале реализации программы помощи нуждающимся в Бангладеш в размере 40 млн долларов.

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