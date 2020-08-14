Шторм, огромный град и потоп: Францию накрыла непогода (видео)

13:56, 14 августа 2020
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Местами порывы ветра достигали 118 км/ч.

Францию накрыла непогода / twitter.com/MeteoExpress
Францию накрыла непогода / twitter.com/MeteoExpress

Во многих регионах Франции на смену сильной жаре 12 августа пришла непогода с ливнями, похолоданием и градом. 

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В частности, в Париже были зафиксированы порывы ветра 104 км/ч в парке Монсури и 112 км/ч на вершине Эйфелевой башни, передает Stormnews

Кроме того, в муниципалитете Ви-ди-Жоли-Виллаж (50 км к северу от столицы страны) порывы ветра достигали 118 км/ч.

От сильных дождей пострадал северо-запад страны. В Нормандии под водой оказались улицы нескольких населенных пунктов, включая город Гавр. А на юго-запад Франции обрушился крупный град. В департаменте Ланды градины были размером с куриное яйцо.

Непогода в Европе 

В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек. Среди жертв - 8-месячный ребенок. 

Ранее на Францию обрушился мощный шторм "Леон". На большей части территории страны было объявлено предупреждение о ветре порывами до 120 км/ч. 

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Теги: #шторм в Европе
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