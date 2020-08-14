Шторм, огромный град и потоп: Францию накрыла непогода (видео)
Местами порывы ветра достигали 118 км/ч.
Во многих регионах Франции на смену сильной жаре 12 августа пришла непогода с ливнями, похолоданием и градом.
В Китае из-за сильных дождей эвакуировали 40 тысяч людей
В частности, в Париже были зафиксированы порывы ветра 104 км/ч в парке Монсури и 112 км/ч на вершине Эйфелевой башни, передает Stormnews.
Кроме того, в муниципалитете Ви-ди-Жоли-Виллаж (50 км к северу от столицы страны) порывы ветра достигали 118 км/ч.
От сильных дождей пострадал северо-запад страны. В Нормандии под водой оказались улицы нескольких населенных пунктов, включая город Гавр. А на юго-запад Франции обрушился крупный град. В департаменте Ланды градины были размером с куриное яйцо.
⚡️#orages d’hier #mercredi en images à Vauréal #valoise avec des conditions dantesques et de violentes rafales de vent!— Météo Nord Parisien ?⚡️?☀️ (@MeteoNordParis) August 13, 2020
▶️2 records pour un mois d’août auraient été battus
?118 km/h à Wy dit Joli Village (ancien 93.6 le 5/08/1994)
?104 km/h à Paris (ancien 95.7 le 24/08/1987) pic.twitter.com/LMz8WsjBU0
Непогода в Европе
В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек. Среди жертв - 8-месячный ребенок.
Ранее на Францию обрушился мощный шторм "Леон". На большей части территории страны было объявлено предупреждение о ветре порывами до 120 км/ч.
- Винница+23°... +9°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +9°
- Житомир+23°... +9°
- Запорожье+21°... +11°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+21°... +10°
- Кропивницкий+22°... +8°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+26°... +12°
- Николаев+27°... +11°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+20°... +11°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+25°... +12°
- Сумы+20°... +8°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+21°... +11°
- Херсон+26°... +11°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+27°... +13°