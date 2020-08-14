Шторм, огромный град и потоп: Францию накрыла непогода (видео)

Местами порывы ветра достигали 118 км/ч.

Францию накрыла непогода / twitter.com/MeteoExpress

Во многих регионах Франции на смену сильной жаре 12 августа пришла непогода с ливнями, похолоданием и градом.

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В частности, в Париже были зафиксированы порывы ветра 104 км/ч в парке Монсури и 112 км/ч на вершине Эйфелевой башни, передает Stormnews.

Кроме того, в муниципалитете Ви-ди-Жоли-Виллаж (50 км к северу от столицы страны) порывы ветра достигали 118 км/ч.

От сильных дождей пострадал северо-запад страны. В Нормандии под водой оказались улицы нескольких населенных пунктов, включая город Гавр. А на юго-запад Франции обрушился крупный град. В департаменте Ланды градины были размером с куриное яйцо.

⚡️#orages d’hier #mercredi en images à Vauréal #valoise avec des conditions dantesques et de violentes rafales de vent!

▶️2 records pour un mois d’août auraient été battus

?118 km/h à Wy dit Joli Village (ancien 93.6 le 5/08/1994)

?104 km/h à Paris (ancien 95.7 le 24/08/1987) pic.twitter.com/LMz8WsjBU0 — Météo Nord Parisien ?⚡️?☀️ (@MeteoNordParis) August 13, 2020

Непогода в Европе

В результате наводнения, которое произошло на греческом острове Эвбея, погибли восемь человек. Среди жертв - 8-месячный ребенок.

Ранее на Францию обрушился мощный шторм "Леон". На большей части территории страны было объявлено предупреждение о ветре порывами до 120 км/ч.