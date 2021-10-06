Средняя температура составила -61,1°C.

На Южном полюсе зафиксирована самая холодная зима за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, метеостанция Южнополярной станции Амундсен-Скотт зафиксировала рекордно низкие зимние температуры в этом сезоне, который длился с апреля по сентябрь.

Как сообщается, температура в среднем составляя -61,1°C. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году и составил -60,6°C.

Читайте такжеТемпература в Украине упадет до -5°: объявлен I уровень опасности

Средняя температура на станции была на 2,5 градуса ниже, чем в среднем за последние 30 лет.

По словам исследователя из Университета Висконсина Мэтью Лаззара, этой зимой на станции несколько раз было около -73,3°C. А 30 сентября температура на российской станции "Восток" вообще упала до -79,3°C.

Как сообщается, экстремальный холод, который накрыл регион в этом году, поднял уровень морского льда в Антарктиде до 5-го по величине за всю историю наблюдений.

Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская