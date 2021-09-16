По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, полностью зимы в Украине не исчезнут.

Буквально через 20 лет количество зимних дней в Украине может резко уменьшиться. Связано это с повышением температуры в стране.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус. "Это очень много", - говорит синоптик.

По его словам, в таком случае количество зимних дней будет резко уменьшаться.

"А еще лет через 10-20 их (зимних дней - УНИАН) вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха", - сообщил он.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как изменится климат Украины через 50 лет.

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В частности, при наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим.

По прогнозам экспертов, высокотемпературные, сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

Зимы в целом также станут несколько теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину периодически будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.

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Автор: Екатерина Лиманская