Аномальная жара направляется в Гренландию

Остров оказался в центре новой температурной аномалии.

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Аномальная жара, которая покидает Европу, направилась в сторону Гренландии.

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Из-за высоких температур второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние, передает Euronews.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, остров оказался фактически в центре новой температурной аномалии. Отмечается, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счет поверхностного испарения, при том что до начала лета погодных аномалий на острове не было.

Напомним, на прошлой неделе по всей Европе установилась очень жаркая погода. 25 июля в Париже был установлен новый температурный рекорд - 42,6 градуса.