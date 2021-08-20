Наблюдения ведутся с 1950 года.

Наблюдатели впервые зафиксировали в одной из самых высоких точек ледникового щита Гренландии дождь. В третий раз за 10 лет температура поднялась выше ноля.

Об этом пишет CNN.

Наблюдения за погодой здесь начались в 1950 году. Около научной станции Саммит Кэмп, которая находится примерно в 3000 м над уровнем моря, температура поднялась выше нуля. Такая ситуация наблюдается здесь уже третий раз, но дождь зафиксировали впервые.

В Национальном центре данных по снегу и льду Университета Колорадо отметили, что 14 августа выпало около 7 миллиардов тонн воды в виде дождя. За 15 августа ледник потерял в 7 раз больше льда, чем в среднем за сутки в сравнении с многолетними наблюдениями в данное время года.

Читайте такжеПроблемы с изменением климата угрожают центральной УкраинеПо мнению ученых, сложившаяся ситуация подтверждает быстрое потепление в Гренландии.

"То, что происходит, – это не просто теплое десятилетие или два в условиях изменчивого климата. Это беспрецедентно", - подчеркнул сотрудник Университета Колорадо Тед Скамбос.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине из-за изменения климата уже через 50 лет могут появиться новые звери и растения, при этом привычные нам - пропадут, а некоторые регионы превратятся в пустыни.

Автор: Анастасия Горбачева