Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует интенсивные ливни и комфортную температуру в августе.

В августе в Украине ожидается комфортная температура и обильные ливни. Жара будет лишь в начале месяца.

Об этом в комментарии "Телеграфу" озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

По словам синоптика, в первые 10 дней августа будет солнечно, иногда даже жарко. Осадков не ожидается, а атмосфера начнет понемногу охлаждаться примерно на пятый день этого промежутка времени. Несмотря на это, сохранятся очень теплые дни.

Второй десятидневный отрезок августа, по прогнозу народного синоптика, будет радовать "умеренным теплом" и очень комфортными температурными показателями. По прогнозу Владимира Деркача, примерно с середины этой декады погода начнет меняться, высока вероятность осадков всю вторую половину этого отрезка. Температура воздуха снизится, особенно это будет ощущаться ночью.

Последние 10 дней лета будут достаточно влажными, а иногда будут проходить интенсивные дожди. Народный синоптик предупредил, что за 5 дней до завершения лета температура воздуха снова повысится, а осадки практически исчезнут.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в этом году июль в Украине будет очень жарким. Температура ожидается на два градуса выше нормы.

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