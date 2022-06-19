В течение месяца ожидаются температурные перепады.

В первые дни июля в Украине ожидается прохладная погода, весь месяц пройдет с температурными качелями.

Как рассказал "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, после первой декады июля столбики термометров снова поползут вверх.

По его прогнозу, в начале июля первые числа месяца будут дождливыми и промозглыми. Температура соответственно снизится, но останется в пределах разумного. Позже погода улучшится, дожди станут идти реже.

По словам Деркача, в течение всего месяца будет "капризная" погода, ожидаются температурные перепады. Из-за них середина месяца будет особо богатой на различные природные катаклизмы.

Поэтому не следует удивляться, если услышите предупреждение о сильном шквальном ветре или даже урагане - резкие изменения погоды располагают к этому, добавил народный синоптик.

Ранее сообщалось, что во второй половине месяца в атмосфере над Украиной будет преобладать поле повышенного атмосферного давления и лишь в последней пятидневке июня несколько снизится. В связи с этим, до 25 июня количество осадков в целом в стране ожидается недостаточным. "Однако, несмотря на пятнистость распределения осадков, даже в пределах одного города может оказаться так, что в одном его районе выпадет 2 месячные нормы, а в другом будет наблюдаться засуха", - разъяснил синоптик Игорь Кибальчич.