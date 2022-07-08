До конца недели сильная жара продержится лишь на востоке страны.

На выходных, 9 и 10 июля, в Украине ожидаются дожди и похолодание. Снижение температуры будет практически по всей стране, кроме востока, где еще будет жара до +30°...+35°. На западе же дневная температура упадет до +18°...+20°, особенно прохладными станут ночи, ведь местами температура будет опускаться ниже +10 градусов. Дожди, местами сильные и с грозами, затронут практически всю Украину.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем - до +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, сильный дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+25°. В воскресенье температура будет +13°...+23°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, +18°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +33°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+32°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье температура составит +21°...+27°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +16°...+28°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+25°, гроза.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +22°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +29°, пасмурно, дожди с грозами.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +19°, днем +30°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +20°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +9°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +14°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +11°...+19°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +11°...+18°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +22°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +11°...+18°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +31°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +20°...+31°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +30°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +19°...+30°.

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