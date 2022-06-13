Укргидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах ветра.

На вторник, 14 июня во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 14 июня ночью в западных областях ожидаются грозы.

Также днем в восточных и юго-восточных областях будут грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в ближайшую неделю погода в Украине будет иметь неустойчивый характер. Ожидается колебание температуры воздуха и осадки различной интенсивности.

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